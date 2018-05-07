В районах Азербайджана возможны грозовые дожди

2018-05-07 17:13 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в понедельник.

Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 14-17, днем 22-26 градусов тепла, в Баку ночью 15-17, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 756 мм до 752 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70, днем 40-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгях, Загульба) завтра будет солнечно, ветер юго-восточный. Температура морской воды 14-16 градусов тепла.

На южных пляжах (Туркан, Говсан, Сахиль, Шых) также будет солнечно, будет дуть слабый юго-восточный ветер. Температура морской воды 17-18 градусов тепла.