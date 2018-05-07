Президент выделил деньги на строительство дороги

2018-05-07 18:17 | www.oxu.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги в Агдашском районе.

Как передает Oxu.Az, в распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дороги, соединяющей 7 населенных пунктов, где проживают 13 тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в госбюджете 2018 года, Госагентству автомобильных дорог будет выделено 9,6 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.