AZ EN RU TR
azerbaijan news app
Thumbnail

В Египте приняли закон, регулирующий деятельность сервисов Uber и Careem

2018-05-07 17:25 | www.trend.az | 5

Египетский парламент принял в окончательном чтении закон, регулирующий деятельность транспортных сервисов Uber и Careem, который, в частности, обязывает компании раскрывать данные по требованию органов безопасности, сообщила в понедельник египетская газета "Эль-Ватан", передает РИА Новости.

По информации издания, в девятой статье закона говорится, в частности, что компании, прошедшие процедуру лицензирования, должны при согласии главы правительства предоставлять "органам национальной безопасности все данные и технические характеристики, которые они смогут использовать в рамках своих полномочий".

Компании обязаны хранить эти данные в течение 180 дней, обеспечивая при этом конфиденциальность для своих клиентов. За невыполнение этих требований регулирующие органы могут назначить штраф в размере от 500 тысяч до пяти миллионов египетских фунтов (от 28,4 тысяч до 284 тысяч долларов США).

Сервисы также должны будут в течение шести месяцев наладить отчисление налогов и сборов, которые выплачивают обычные такси в соответствии с законом о дорожном движении. При этом их выплаты будут на 25% больше выплат традиционных перевозчиков.

Появление сервисов Uber и Careem в Египте вызвало бурные протесты местных водителей традиционных такси. В жалобе, поданной от их имени инициативной группой, указывалось, что сотрудникам Uber и Сareem, в отличие от водителей традиционных такси, не приходится оплачивать огромные сборы за эксплуатацию транспортных средств. Более того, для коммерческой перевозки пассажиров они используют автомобили, которые приобретались исключительно для личного пользования.

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər