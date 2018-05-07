В Египте приняли закон, регулирующий деятельность сервисов Uber и Careem

2018-05-07 17:25 | www.trend.az | 5

Египетский парламент принял в окончательном чтении закон, регулирующий деятельность транспортных сервисов Uber и Careem, который, в частности, обязывает компании раскрывать данные по требованию органов безопасности, сообщила в понедельник египетская газета "Эль-Ватан", передает РИА Новости.

По информации издания, в девятой статье закона говорится, в частности, что компании, прошедшие процедуру лицензирования, должны при согласии главы правительства предоставлять "органам национальной безопасности все данные и технические характеристики, которые они смогут использовать в рамках своих полномочий".

Компании обязаны хранить эти данные в течение 180 дней, обеспечивая при этом конфиденциальность для своих клиентов. За невыполнение этих требований регулирующие органы могут назначить штраф в размере от 500 тысяч до пяти миллионов египетских фунтов (от 28,4 тысяч до 284 тысяч долларов США).

Сервисы также должны будут в течение шести месяцев наладить отчисление налогов и сборов, которые выплачивают обычные такси в соответствии с законом о дорожном движении. При этом их выплаты будут на 25% больше выплат традиционных перевозчиков.

Появление сервисов Uber и Careem в Египте вызвало бурные протесты местных водителей традиционных такси. В жалобе, поданной от их имени инициативной группой, указывалось, что сотрудникам Uber и Сareem, в отличие от водителей традиционных такси, не приходится оплачивать огромные сборы за эксплуатацию транспортных средств. Более того, для коммерческой перевозки пассажиров они используют автомобили, которые приобретались исключительно для личного пользования.