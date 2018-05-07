Вице-спикер ММ: «Если бы армяне Нагорного Карабаха не выступали против Азербайджана, теперь у них был бы высокий уровень жизни»

2018-05-07 18:23 | www.apa.az | 6

«Я хотела получить ответ на вопрос, если бы был урегулирован нагорно-карабахский конфликт, в чем была бы экономическая выгода».

Как сообщает АПА, об этом на проходящем в Баку 15-м заседании Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз-Азербайджан сказала вице-президент Европейского парламента Хейди Хаутала.

Х.Хаутара поинтересовалась имеются ли в Азербайджане планы по добыче возобновляемых источников энергии после нефтегазовой эры.



Заместитель председателя Милли Меджлиса Валех Алескеров же сказал, что в советское время уровень жизни проживающих в Нагорном Карабахе был выше, чем у представителей других регионов Азербайджан и в Армении. Если бы армяне Нагорного Карабаха не выступали против Азербайджана, теперь у них был бы высокий уровень жизни. Отмечу еще один момент. Избирательная комиссия сепаратистского режима Нагорного Карабаха объявила, что там проживают 41 000 избирателей. А после этого объявляют, что с участием 44 000 военнослужащих проводят военные учения. Как такое может быть?».



В.Алескеров отметил, что в конфликтах на просоветском пространстве заинетерсованы большие игроки: «Каковы причины возникновения конфликтов в Нагорном Карабахе, Южной Осетии, Абхазии, Донецке? Эти конфликты случились потому, чтобы эти страны не смогли сблизиться с Евросоюзом и другими структурами. С такими конфликтами примут ли Грузию, Украину в ЕС?».