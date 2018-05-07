Вице-спикер: Армения грозится взорвать Баку-Тбилиси-Джейхан

2018-05-07 18:25 | www.oxu.az | 5

Руководство Армении в случае возникновения каких-либо политических проблем выступает с заявлениями, мол при необходимости может взорвать трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, увеличивающий валютные резервы Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил заместитель председателя Милли Меджлиса Валех Алескеров в понедельник на 15-м заседании Комитета парламентского сотрудничества Евросоюз-Азербайджан.

По его словам, власти Армении тем самым пытаются продемонстрировать свой «героизм».

«На расстоянии 1,5 километра от территории грузинского участка экспортного нефтепровода Баку-Тбилиси-Супса, в Южной Осетии есть войсковые части, юрисдикция которых точно неизвестна.

Конфликты на Южном Кавказе, в том числе нагорно-карабахский конфликт, создают угрозу сотрудничеству между Европейским союзом и Азербайджаном. В основе этих конфликтов лежат не этнические и религиозные проблемы.

Эти конфликты представляют угрозу для инвесторов, но мы можем их решить», - отметил Алескеров.