Международный банк Азербайджана представляет специальный кредит по случаю Дня Победы

2018-05-07 17:42 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА) объявляет о начале новой кредитной кампании по случаю Дня Победы – 9 мая, сообщает банк в понедельник.

В рамках кампании обладатели зарплатных и пенсионных карт Международного банка Азербайджана получат возможность приобрести наличный кредит на льготных условиях в период с седьмого по 10 мая.

Преимущества данной кампании:

Сумма кредита – до 20 000 манатов

Срок выдачи кредита – до 60 месяцев

Годовая процентная ставка – со скидкой в 2% / начиная с 23%