В БГУ прошло мероприятие, посвященное 95-летию общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

2018-05-07 17:53 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) прошло мероприятие, посвященное 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает вуз в понедельник.

Ректор, академик Абель Магеррамов, открывая мероприятие вступительным словом, подчеркнул, что в Азербайджане, в том числе в БГУ, был организован ряд международных и республиканских конференции и мероприятий, посвященных юбилею великого лидера Гейдара Алиева.

Ректор говорил об исключительных заслугах Гейдара Алиева как в первый период, так и во второй период его правления, в строительстве независимого, демократического, правового государства. Академик подчеркнул, что основной смысл деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева заключался в развитии науки, образования, чувствительном отношении к национально-нравственным ценностям.

Ректор, напомнив слова великого лидера «Я очень счастлив тем, что являюсь выпускником Бакинского государственного университета», подчеркнул, что Гейдар Алиев всегда был особо чуток к БГУ, и провозглашенные им высокие цели становились основой деятельности коллектива университета.