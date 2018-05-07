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В Баку прошел оригинальный забег в формате App Run (ФОТО)

2018-05-07 17:55 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В воскресенье более 100,000 зарегистрированных бегунов и участников в инвалидных колясках, приняли участие в пятом ежегодном благотворительном мероприятии Wings for Life World Run, который проводится для сбора средств на исследования травм спинного мозга. Забег был проведен в более чем 200 локациях в 66 странах мира, включая Азербайджан, сообщили Trend Life организаторы.

Победителями в Баку стали Анна Юсупова, которая пробежала 28,35 км, прежде чем ее поймал виртуальный автомобиль-кетчер. Среди мужчин - Сулейман Алиев, который пробежал 25 км.

Для участия в забеге необходимо скачать приложение Wings for Life World Run на телефон и пройти регистрацию. Через 30 минут после начала забега, участников начинает догонять виртуальный автомобиль-кетчер (индивидуальная финишная линия). Автомобиль-кетчер постепенно увеличивает скорость и когда он доедет до участника – это значит, что бегун пересек финишную черту. Таким образом, финиш для каждого участника наступит в разное время и на разном расстоянии.

"Меня переполняют эмоции! Это отличный результат – я горжусь собой, потому что не только стала победителем Бакинского забега, но и побила свой личный лучший результат, который был 21 км до сегодняшнего дня. Участие в благотворительных забегах очень вдохновляет, поскольку вы не просто бросаете вызов своему телу, но участвуете и стараетесь выиграть для хорошего дела – повысить осведомленность и внести изменения", - отметила Анна Юсупова.

В 2017 году среди мужчин самую длинную дистанцию в 25,2 км преодолел Эльшад Асадов. Среди женщин наилучший результат показала представительница Baku Marathon Club Айла Сеид, пробежав 15,82 км.

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