Азербайджан станет одним из важных транспортных узлов в мире - генконсул

2018-05-07 17:57 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Азербайджан станет одним из важных транспортных узлов в мире.

Об этом на научной конференции в Государственном университете Сан-Диего штат Калифорния, сказал генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев, выступая с лекцией по Азербайджану, говорится в сообщении генконсульства, распространенном в понедельник.

Агаев в первую очередь рассказал об истории независимости Азербайджана и создании первой светской республики в мусульманском мире. Агаев сказал, что Азербайджан вошел в историю как страна, предоставившая женщинам право голоса даже раньше США.

Генконсул сказал, что после распада Советского союза Азербайджан восстановил свою независимость, и добавил, что после возвращения к власти в 1993 году общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева были предприняты важные и серьезные шаги по укреплению независимой государственности. Агаев отметил, что были проведены важные реформы в различных сферах экономики.

Генконсул подчеркнул, что сегодня под руководством Президента Ильхама Алиева экономическое развитие в Азербайджане успешно продолжается, и проинформировал участников мероприятия о предпринятых шагах в области развития ненефтяного сектора и диверсификации экономики.