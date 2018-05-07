Путин подписал указ «О целях и стратегических задачах развития России»

2018-05-07 18:43 | www.apa.az | 6

Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года.



Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, Кабмину поручено за этот срок снизить в два раза уровень бедности в стране. Кроме того, согласно документу, ежегодно должны улучшаться жилищные условия «не менее пяти миллионов семей». Семьи со средним достатком к 2024 году должны иметь возможность взять ипотеку по ставке не более 8%, а объемы строительства жилья увеличиться до 120 миллионов квадратных метров в год.

Также правительство должно обеспечить рост реальных доходов и пенсионного обеспечения «выше уровня инфляции».

Согласно документу, средняя продолжительности жизни россиян к 2024 году должна достигнуть 78 лет, к 2030 году — 80 лет. При этом экспорт медицинских услуг должен вырасти "не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом».



Через шесть лет Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, следует из документа. Экономический рост должен обогнать мировой, а инфляция не превышать четырех процентов.

До первого октября Кабмин должен утвердить основные направления своей работы и прогноз социально-экономического развития страны до 2024 года.

Кроме того, правительству поручено обеспечить «глобальную конкурентоспособность российского образования», страна должна войти в десятку ведущих стран по его качеству.



