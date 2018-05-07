Новое назначение от Ильхама Алиева

2018-05-07 18:54 | www.oxu.az | 5

Кямран Султан оглу Иманов назначен председателем Правления Агентства интеллектуальной собственности.

Как сообщает Oxu.Az, согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, Кабинету министров поручено в течение двух месяцев представить президенту Азербайджана предложения по приведению актов президента в соответствие с этим распоряжением; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с распоряжением и проинформировать об этом главу государства.