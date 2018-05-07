Азербайджан заинтересован в привлечении европейских технологий для развития экономики - Валех Алескеров

2018-05-07 18:03 | www.trend.az | 4

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан заинтересован в привлечении технологий развитых европейских стран для развития собственной экономики, сказал в понедельник на состоявшемся в Баку XV заседании Комитета парламентского сотрудничества Евросоюз-Азербайджан вице-спикер Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по вопросам природных ресурсов, энергетики и экологии Валех Алескеров.

По его словам, наличие природных ресурсов недостаточно для успешного развития экономики страны.