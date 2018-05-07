Проведена научно-техническая экспертиза разработанного Китаем 10-гигабитного сетевого контроллера

2018-05-07 18:04 | www.trend.az | 7

Китайский институт управления и контроля провел научно-техническую экспертизу 10-гигабитного интеллектуального сетевого контроллера "Шаньсюнь", сообщает агентство "Синьхуа".

10-гигабитный интеллектуальный сетевой контроллер "Шаньсюнь", разработанный пекинской научно-технической компанией NETSWIFT, является центральным компонентом вычислительных и запоминающих устройств. Его главная функция состоит в контроле и обработке ввода-вывода данных во время подключения устройства к сети.