Объявлены проходные баллы в вузы Азербайджана в этом году

2017-03-28 17:20 | www.oxu.az | 3

Объявлены условия конкурса по приему студентов по I–IV группам специальностей в этом году в вузы Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил АПА заведующий сектором по работе с прессой и электронными коммуникациями Государственного экзаменационного центра Ханлар Ханларзаде.

Он отметил, что в конкурсе по I группе специальностей могут принять участие абитуриенты, набравшие не менее 200 баллов и относительный балл по каждому из 4 экзаменационных предметов, кроме одного, не менее 10, на места по госзаказу – абитуриенты, набравшие не менее 250 баллов и относительный балл по каждому из 4 экзаменационных предметов, кроме одного, не менее 10.

В конкурсе по II группе специальностей могут принять участие абитуриенты, набравшие не менее 200 баллов и относительный балл по каждому из 4 экзаменационных предметов, кроме одного, не менее 10, на места по госзаказу – абитуриенты, набравшие не менее 300 баллов и относительный балл по каждому из 4 экзаменационных предметов, кроме одного, не менее 10.

В конкурсе по III группе специальностей могут принять участие абитуриенты, набравшие не менее 200 баллов и относительный балл по каждому из 4 экзаменационных предметов, кроме одного, не менее 10, на места по госзаказу – абитуриенты, набравшие не менее 300 баллов и относительный балл по каждому из 4 экзаменационных предметов, кроме одного, не менее 10.

В конкурсе по IV группе специальностей могут принять участие абитуриенты, набравшие не менее 250 баллов и относительный балл по каждому из 4 экзаменационных предметов, кроме одного, не менее 10, на места по госзаказу – абитуриенты, набравшие не менее 250 баллов и относительный балл по каждому из 4 экзаменационных предметов, кроме одного, не менее 10.

Х.Ханларзаде добавил, что по некоторым из специальностей в условиях конкурса внесены изменения:

«В конкурсе для приема на специальности «Математика», «Физика», «Инженерия транспортного строительства», «Строительной инженерии», «Инженерия информационных технологий» и «Инженерия электроники, телекоммуникации и радиотехники» по I группе специальностей смогут принять участие абитуриенты, набравшие не менее 250 баллов и относительный балл по каждому из 4 экзаменационных предметов, кроме одного, не менее 10, на места по госзаказу – абитуриенты, набравшие не менее 300 баллов и относительный балл по каждому из 4 экзаменационных предметов, кроме одного, не менее 10, по специальности «Компьютерные науки» - абитуриенты, набравшие не менее 300 баллов и относительный балл по каждому из 4 экзаменационных предметов, кроме одного, не менее 10, на места по госзаказу – абитуриенты, набравшие не менее 350 баллов и относительный балл по каждому из 4 экзаменационных предметов, кроме одного, не менее 10».

A.M.