Джонсон заявил о необходимости частично пересмотреть иранскую сделку

2018-05-07 18:11 | www.trend.az | 7

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что необходимо проводить более жесткую политику в отношении Ирана и исправить недостатки соглашения по иранскому атому, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, передает РИА Новости.

"Мы должны сопротивляться тому, что делает Иран в регионе. Мы должны быть жестче. Мы должны исправить недостатки сделки", — сказал Джонсон.

Одним из минусов соглашения, по его словам, является установленная в документе дата — 2025 год, когда Ирану разрешается ускорить процесс по обогащению урана. Это может привести к созданию Тегераном ядерного оружия без возвращения санкций, считает глава британского МИД.

"И президент (США Дональд Трамп) был прав в том, чтобы призвать обратить на это внимание", — отметил Джонсон. При этом министр еще раз призвал Трампа не выходить из соглашения.