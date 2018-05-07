Добывающее подразделение SOCAR перевыполнило прогноз по добыче нефти

2018-05-07 18:14 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2018 года производственное объединение (ПО) "Азнефть", являющееся добывающим подразделением азербайджанской госкомпании SOCAR, перевыполнило план по добыче нефти, сказал глава ПО Дашгын Искендеров в интервью изданию Natural Gas World.

По его словам, в первом квартале 2018 добыча ПО "Азнефть" составила 1,5 миллиона тонн нефти и 1,4 миллиарда кубометров газа, что на восемь процентов выше показателя аналогичного периода прошлого года.

"Рост добычи газа был обеспечен в основном за счет нефтегазодобывающего управления (НГДУ) им. Нариманова. В целом на долю морских месторождений приходится 97,8 процента всей добычи газа "Азнефти", которая на 79 процентов обеспечивается за счет НГДУ "28 Мая", на 17,4 процента - НГДУ им. Нариманова, на 1.6 процента – "Нефтяные Камни", 0,7 процента – "Абшероннефть" и 1,3 процента - за счет сухопутных месторождений. В общем объеме добычи газа 74,4 процента приходится на природный газ, а 25,6 процента - на попутный газ", - сказал Искендеров.

Он отметил, что в первом квартале года по заказу ПО было сдано в эксплуатацию 15 скважин, что на пять скважин или 33 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"В результате бурения новых скважин рост добычи нефти на 32 процента превысил запланированный. В первом квартале в эксплуатацию были возвращены 29 скважин, которые находились в бездействующем фонде, вместо запланированных 12, что позволило добыть нефти на 65 процентов больше", - сказал Искендеров.