Unibank проводит депозитную кампанию по случаю 100-летия АДР: открой депозит, получи 2% в подарок

2018-05-07 18:14 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Unibank проводит депозитную кампанию по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, сообщает банк в понедельник.

По случаю 100-летия АДР каждый, кто до 31 мая откроет в Unibank манатный депозит, получит дополнительно два процента годовых к общей процентной ставке в подарок. Таким образом, процентная ставка по депозиту «Срочный» на конец срока составит 13 процентов, а процентная ставка по депозитам «Накопительный» и «Прогрессивный» будет 11 процентов годовых.

Какие преимущества вы получаете, приняв участие в кампании?

- Вы становитесь одним из более чем одного миллиона клиентов стабильно развитого и прибыльного банка страны;

- Вы получаете очень выгодный депозитный процент на рынке (максимум до 13 процентов);

- Ваш депозит страхуется со стороны Фонда страхования вкладов;

- Депозит безопасным способом приносит вам ежегодный доход.

Один из самых лучших и безопасных способов пополнения имеющихся средств – это открытие депозитного счета. Обеспечьте будущее детей, присоединившись к депозитной кампании Unibank!

Unibank предлагает воспользоваться различными видами депозитов, которые в максимальной степени призваны решить потребности клиентов: