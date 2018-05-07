Минобороны России показало возможности «Корсара» - ВИДЕО

2018-05-07 19:27 | www.oxu.az | 6

Минобороны России опубликовало в Facebook видео, демонстрирующее возможности беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Корсар».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Минобороны России, на кадрах ролика продолжительностью 40 секунд, представленного ведомством, показан взлет дрона, а также процесс выбора цели и посадка летательного аппарата.

Впервые в рамках парада Победы по Красной площади проедет новейший российский БПЛА самолетного типа «Корсар».

Аппарат предназначен для ведения круглосуточной всепогодной воздушной разведки наземных и надводных целей, поражения объектов противника и доставки грузов в назначенные районы.

Оборудование «Корсара» позволяет в режиме реального времени выдавать целеуказание огневым и ударным средствам, включая высокоточные.

Продолжительность полета аппарата составляет до 10 часов, максимальная высота - шесть километров, радиус действия - более 160 километров.

Впервые самолетный ударный беспилотник «Корсар» показали на репетиции парада Победы, прошедшей на Красной площади в Москве в ночь на 27 апреля.

А.Б.

