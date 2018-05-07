News Blaze: АМИ Trend расширяет свое присутствие на информационном рынке в международном масштабе

2018-05-07 18:25 | www.trend.az | 7

БАКУ/Trend/ - АМИ Trend расширяет свое присутствие на информационном рынке в международном масштабе, говорится в статье американской журналистки и публициста Нурит Грингер, опубликованной американским изданием News Blaze.

«Новости и отчеты Trend покупаются интернет-журналами, крупными корпорациями, консалтинговыми компаниями и банками, и таким образом агентство расширяет свое присутствие на информационном рынке в международном масштабе», - пишет автор.

Она отмечает, что АМИ Trend, основанное в 1995 году, является интернет-агрегатором и ведущим поставщиком новостей из Каспийского региона, а также регионов Кавказа и Центральной Азии.

«Агентство публикует последние новости из Азербайджана, Грузии, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Ирана и Турции», - говорится в статье.

Далее Грингер отмечает, что, исходя из принципа свободы личности, правительство Азербайджана обеспечивает доступ большинства населения к интернету.