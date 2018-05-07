Ректор университета Улудаг в UNEC (ФОТО)

2018-05-07 18:27 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Делегация, возглавляемая ректором турецкого университета Улудаг, профессором Юсуфом Улджай, посетила UNEC.

Вначале визита, побывав в Аллее почетного захоронения, гости посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили цветы на его могилу. В то же время с уважением почтили память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

На встрече ректор, профессор Адалат Мурадов подчеркнул высокий уровень сотрудничества между двумя университетами. Были обсуждены вопросы исполнения программы двойного диплома по специальностям финансов и управлению бизнесом на ступени магистра, а также значение обмена преподавателями и студентами между университетом Улудаг и UNEC. Стороны провели обмен мнениями о возможности обмена образованием на ступени докторантуры.