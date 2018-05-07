Али Гасанов: В Азербайджане обеспечена свобода слова и печати (версия 2)

2018-05-07 18:42 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане полностью обеспечена свобода слова, государство предпринимает все необходимые шаги для стимулирования деятельности институтов гражданского общества.

Об этом в понедельник сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов в ходе своего выступления на XV заседании Комитета парламентского сотрудничества Евросоюз-Азербайджан в Баку.

По его словам, в Азербайджане поставлена главная цель - строительство правового и демократического государства, политический плюрализм, формирование гражданского общества и свободных экономических отношений.

«Позиция Президента Азербайджана Ильхама Алиева заключается в том, что в современное время политический плюрализм, либеральная экономическая система и сильное гражданское общество - главные средства, обеспечивающие динамичное развитие любой страны. Именно поэтому Азербайджанское государство проводит последовательную политику по укреплению демократических принципов, поощрению прав и свобод человека, дальнейшему развитию институтов гражданского общества, стимулированию их деятельности. В настоящее время в Азербайджане зарегистрировано 55 политических партий, свыше трех тысяч неправительственных организаций (некоммерческих организаций более четырех тысяч), свыше пяти тысяч СМИ, а также профсоюзы, объединяющие около двух миллионов человек», - отметил Гасанов.

Помощник Президента подчеркнул, что Азербайджанское правительство, в случае необходимости, ведет диалог с политическими партиями, представленными и не представленными в парламенте.

«Плюрализм - характерная особенность современного азербайджанского общества. В стране создана благоприятная почва для свободной деятельности политических партий. Их деятельность регулируется Конституцией, Гражданским кодексом, Избирательным кодексом, законом «О политических партиях», законом « О государственной регистрации и реестре юридических лиц" и другими нормативно-правовыми актами, а также международными договорами, к которым присоединился Азербайджан. В законе определены очень простые требования для регистрации политических партий. В результате в стране зарегистрировано 55 политических партий», - сказал Али Гасанов.

Он напомнил, что в мае 2012 года в силу вступили изменения в закон «О политических партиях», согласно которым для финансирования деятельности политических партий каждый год из бюджета выделяются средства.

Али Гасанов добавил, что более 40 политических партий являются оппозиционными к действующей власти. В Милли Меджлисе представлены 11 партий, в том числе семь оппозиционных. «В президентских выборах, проведенных 11 апреля, участвовали кандидаты от шести партий», - сказал Али Гасанов.

Рассказывая о деятельности СМИ, помощник Президента отметил, что после обретения государственной независимости в начале 90-х годов прошлого века в Азербайджане основные направления государственной политики составили обеспечение свободы слова и информации, формирование демократической, плюралистической печати, создание ее нормативно-правовой базы, обеспечение экономической независимости.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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