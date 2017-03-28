Иран допустил использование своих военных баз Россией

2017-03-28 17:05 | www.trend.az | 2

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что решения по использованию Россией военных баз Исламской Республики для борьбы с террористами в Сирии будут приниматься "в зависимости от конкретного случая", передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Глава МИД отметил, что у Москвы сейчас нет военных баз в Иране. "Когда россиянам будет необходимо воспользоваться иранскими объектами для борьбы с терроризмом, мы будем принимать решение", — добавил он.

Зариф также сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсудят региональные проблемы, в том числе сирийский кризис.

Министр иностранных дел приехал в Москву в составе делегации президента Ирана Хасана Роухани, который 27 и 28 марта находится в России по приглашению Путина.

В августе 2016 года Воздушно-космические силы впервые использовали иранский аэродром "Хамадан" для ударов по объектам боевиков в Сирии. Позднее в Минобороны сообщили, что самолеты вернулись в Россию. Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков заявил, что "Хамадан" и в дальнейшем будет использоваться на основе договоренностей по борьбе с терроризмом в Сирии.