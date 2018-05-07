В ожесточенных боях с ИГИЛ погибли 30 военных Асада

2018-05-07 19:54 | www.oxu.az | 7

По меньшей мере 30 военнослужащих сирийских правительственных войск погибли в боях с отрядами группировки «Исламское государство» в лагере беженцев Ярмук на юге Дамаска.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Newsru.co.il.

По словам главы базирующейся в Лондоне организации The Syrian Observatory for Human Rights Рами Абдул-Рахмана, джихадисты успешно применяют тактику засад, немедленно отходя после нанесенных по сторонникам Башара Асада ударов.

Он рассказал, что «Исламское государство» контролирует около 80% территории лагеря, в то время как режим Асада отвоевал порядка 60% соседнего города аль-Хаджар аль-Асвад. Вооруженные силы задействуют в боях артиллерию и авиацию.

А.Б.

