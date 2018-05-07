Создан Оргкомитет в связи с финальным матчем Лиги Европы УЕФА в Баку

2018-05-07 19:59 | www.oxu.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Организационного комитета в связи с проведением в 2019 году финального матча Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Oxu.Az, в связи с проведением в 2019 году финального матча Лиги Европы УЕФА в Баку создан Организационный комитет в следующем составе.

Председателем организационного комитета назначен первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов, заместителем председателя Организационного комитета - президент ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровнаг Абдуллаев.

А.Б.

