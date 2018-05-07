В Париже бастующие железнодорожники попытались взять штурмом вокзал

2018-05-07 18:51 | www.trend.az | 8

Члены профсоюза железнодорожников Sud-Rail, бастующие против реформы Национальной компании французских железных дорог SNCF, попытались днем в понедельник взять штурмом вокзал Монпарнас в Париже, передает РИА Новости.

Как передает телеканал BFMTV, около 200 членов профсоюза, вооружившись файерами, предприняли попытку вторжения в здание вокзала, спровоцировав небольшую панику среди находившихся там людей.

Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применять дубинки, чтобы оттеснить протестующих.