Блокировка Telegram вызвала неполадки в работе 400 интернет-ресурсов

2018-05-07 19:24 | www.trend.az | 6

Нештатная работа 400 интернет-ресурсов была связана с блокировкой Telegram, говорится в сообщении Роскомнадзора, передает РИА Новости.

"Из поступивших на сегодняшний день на "горячую линию" Роскомнадзора обращений только в 1,3 тысячи указаны конкретные интернет-ресурсы или IP-адреса. Проверки показали, что нештатная работа 400 ресурсов, указанных в этих 1,3 тысячи обращениях, была тем или иным образом связана с мерами, предпринимаемыми Роскомнадзором и операторами связи для выполнения решения суда по Telegram", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что остальные несколько десятков тысяч обращений на "горячую линию" - либо откровенный спам, либо письма без какой-либо конкретики. Ведомство также указало, что совместно с РОЦИТ проводится работа с компаниями, которые пострадали в связи с противодействием Telegram и ряда зарубежных хостинг-провайдеров исполнению решения суда о блокировке мессенджера. "Принимаются локальные решения, которые позволяют интернет-ресурсам этих компаний продолжить деятельность", - говорится в сообщении.