Azercell на ярмарке вакансий для студентов и выпускников с ограниченными возможностями (ФОТО)

2018-05-07 19:30 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - В настоящее время около 15 процентов населения мира состоит из людей с ограниченными физическими возможностями.

Как говорится в сообщении компании Azercell , распространенном в понедельник, в нашей стране около 6 000 инвалидов, в том числе 72 000 детей с ограниченными возможностями.

В 2006 году, присоединившись к Конвенции ООН «О правах людей с ограниченными возможностями», Азербайджан принимает различные меры для интеграции людей с ограниченными возможностями в общество в качестве полноправных членов. Целью ярмарки труда, организованной 5 мая, совместно министерством образования, министерством молодежи и спорта, министерством труда и социальной защиты населения и ООН, было обеспечение занятости молодых людей с ограниченными возможностями. На ярмарке, с участием государственных, местных и иностранных компаний, отличилась активностью компания ООО Azercell Telecom, являющаяся ведущим оператором мобильной связи в Азербайджане. Представители отдела кадров компании организовали информационные сессии для студентов с ограниченными возможностями, желающих работать в Azercell, и проинформировали участников о вакансиях, имеющихся в компании. Сотрудники отдела кадров предоставили информацию о программах студенческой стипендии и стажировки в Azercell, а также ответили на вопросы выпускников.

Студенты получили возможность узнать о существующих потребностях на рынке труда, установить первоначальные контакты с работодателями, а работодатели, в свою очередь, выбрать потенциальные кадры.

Отметим, что с 2014 года Azercell оказывает поддержку Паралимпийскому комитету для детей, чтобы помочь интегрировать детей-инвалидов в общество посредством абилитации и реабилитации.