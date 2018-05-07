Найден способ победить особо опасный рак груди

2018-05-07 20:24 | www.oxu.az | 7

Ученые Монреальского университета (Канада) выяснили, что ключевую роль в формировании метастазов при раке груди играет белок AXL.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на на MedicalXpress, блокирование этого соединения может предотвратить развитие неизлечимых вторичных опухолей.

При некоторых типах рака молочной железы наблюдается высокая активность фермента HER2, что способствует развитию агрессивных опухолей.

Болезнь становится трудноизлечимой при образовании метастазов - вторичных очагов, которые формируются в других тканях и органах из злокачественных клеток, попавших в кровоток.

Они являются причиной 90 процентов всех случаев смерти от рака молочной железы.

Исследователи выяснили, что высокий уровень белка AXL в клетках HER2-положительного рака увеличивает вероятность их отрыва от первичной опухоли и метастазирования.

Снижение активности соединения повышает выживаемость пациентов.

По словам ученых, препараты, нацеленные на AXL, помогут предотвратить распространение раковых клеток в организме и уменьшить риск образования новых очагов заболевания.

А.Б.

