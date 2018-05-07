Цены на нефть взлетают

2018-05-07 20:40 | www.oxu.az | 7

Нефть марки Brent впервые с 27 ноября 2014 года на торгах в понедельник поднялась выше $76 за баррель (к 19:15 по бакинскому времени Brent торгуется на уровне $76,08 за баррель).

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на finam.ru.

Не сильно отстают в цене и контракты на поставку нефти Light - $70,49 за баррель.

Нефть Brent, динамикаГлавным триггером для столь сильного повышения котировок «черного золота» стали опасениях выхода США из соглашения по ядерной программе Ирана.

В минувшие выходные американский президент назвал действующее соглашение по Ирану «ужасным для США».

Дональд Трамп продолжает угрожать вывести свою страну из этого договора, если не будет принято дополнительное соглашение, существенно ужесточающее требования к Тегерану.

Срок рассмотрения вопроса об участии США в сделке по Ирану истекает 12 мая.

Выход Америки из сделки спровоцирует новый виток ограничений экспорта нефти из Ирана и стремительный рост стоимости нефти.

А.Б.

