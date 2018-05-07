В Британии заявили, что сирийские власти "прикрывают" программу химоружия

2018-05-07 20:06 | www.trend.az | 8

Великобритания считает подозрительным, что правительство Сирии до сих пор не выполнило свои обязательства по уничтожению запасов химического оружия в стране, задекларированных ОЗХО. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен, передает РИА Новости.

По его словам, "сирийский режим не предоставил полного доклада по своей деятельности, не закончил свою декларацию, как требует ОЗХО, каждый раз представляя множество оправданий".

"То, что они это не делают, вызывает подозрения у всех. Есть причина, почему они не хотят закончить декларацию и ответить на вопросы - это потому, что они продолжают прикрывать программу химического оружия", - сказал Аллен журналистам.

В понедельник Совет Безопасности ООН проводит регулярные консультации по вопросу химического разоружения Сирии.