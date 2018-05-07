В Евросоюзе оценили варианты выхода США из соглашения по иранскому атому

2018-05-07 20:17 | www.trend.az | 5

В Евросоюзе рассчитывают, что в случае денонсации соглашения по иранскому атому США выберут вариант "мягкого выхода" (soft exit) из сделки, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

"В случае soft exit речь идет о ситуации, когда США выходят из соглашения без применения так называемых экстерриториальных санкций, что позволит европейцам соблюдать соглашение. В случае hard exit (жесткий выход) США вводятся эти самые экстерриториальные санкции, когда европейским компаниям придется делать выбор между экспортом в Иран или США, а самому Евросоюзу решать, прибегать или нет к ответным мерам в отношении американских компаний, ориентированных на европейский рынок, если Вашингтон проведет "красную линию" для европейского бизнеса. А "битва санкций" уже чревата торговой войной", — сказал собеседник агентства.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.