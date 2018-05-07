Генпрокуратура: Вопрос экстрадиции в Украину Магомеда Саитова будет рассмотрен

2018-05-07 20:48 | www.apa.az | 6

4 мая 2018-го года Генеральная прокуратура Украины обратилась в Генпрокуратуру Азербайджана по поводу экстрадиции признанного виновным по соответствующим статьям УК и объявленного в международный розыск гражданина Украины Магомеда Саитова в связи с нанесением им телесных повреждений депутату Верховной Рады Мустафе Наему.

Как сообщили АПА в Генпрокуратуре, было установлено, что 30 апреля 2018-го года М.Саитов покинул Украину рейсом Киев-Баку, а 2-го мая Шевченковским районным судом Киева в его отношении было принято решение о применении меры пресечения в виде заключения под стражу.

В сообщении Генпрокуратуры отмечается, что в связи с отсутствием соответствующих документов с украинской стороны в отношении задержанного в Баку сотрудниками МВД Азербайджана Магомеда Саитова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

После представления азербайджанской стороне необходимых документов вопрос об экстрадиции М.Саитова в Украину будет рассматриваться в соответствии с международными договорами и национальным законодательством.