В военной программе США нашли изъян

2018-05-07 21:07 | www.oxu.az | 7

Американские малозаметные многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II в настоящее время практически беззащитны перед зенитными ракетными комплексами.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет в The National Interest военный аналитик Майкл Пек.

Эксперт полагает, что одним из свидетельств этого можно считать заявку, объявленную Минобороны США.

Тендер предполагает проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию в рамках программы JSF (Joint Strike Fighter) систем обнаружения зенитных установок и пусков ракет.

Хотя в рамках JSF предполагается замена американских и других западных истребителей на F-35 Lightning II, в заявке военных также упоминается (в ключевых словах) истребитель Lockheed Martin F-22 Raptor.

Пек полагает, что системами обнаружения зенитных установок и пусков ракет могут быть оснащены два этих самолета.

В заявке Минобороны США отмечается, что на высоте около 10 тысяч метров американские истребители практически безоружны для зенитных ракет.

F-35 Lightning II - семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой и выпуском которого с 2001 года занимается американская компания Lockheed Martin.

Суммарная стоимость истребителей превышает 400 миллиардов долларов, инфраструктура для них и обслуживание потребуют от 700 до 1100 миллиардов.

А.Б.

