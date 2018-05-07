Глава МИД Британии выступил на защиту Ирана

2018-05-07 21:12 | www.oxu.az | 7

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что необходимо проводить более жесткую политику в отношении Ирана и исправить недостатки соглашения по иранскому атому.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Мы должны сопротивляться тому, что делает Иран в регионе. Мы должны быть жестче. Мы должны исправить недостатки сделки», - сказал Джонсон.

Одним из минусов соглашения, по его словам, является установленная в документе дата - 2025 год, когда Ирану разрешается ускорить процесс по обогащению урана.

Это может привести к созданию Тегераном ядерного оружия без возвращения санкций, считает глава британского МИД.

«И президент (США Дональд Трамп) был прав в том, чтобы призвать обратить на это внимание», - отметил Джонсон.

При этом министр еще раз призвал Трампа не выходить из соглашения.

Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

А.Б.

