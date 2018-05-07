Полиция оцепила центр Оксфорда из-за звуков выстрелов

2018-05-07 20:20 | www.trend.az | 8

Британские стражи порядка оцепили центральные улицы города Оксфорд из-за звуков выстрелов, которые слышали местные жители, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию города.

По данным правоохранительных органов, во второй половине дня в понедельник местные жители услышали ряд громких хлопков, похожих на серию выстрелов. После этого полиция оцепила несколько центральных улиц города для проведения расследования инцидента и порекомендовала водителям объезжать Парадайз Сквер.

Служба скорой помощи также сообщила, что несколько бригад медработников выехало на место предполагаемого происшествия. Одному человеку, получившему неопасные для жизни ранения, медики оказали помощь.