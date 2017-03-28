Огтай Асадов встретился с председателем Госдумы России

2017-03-28 17:40 | www.apa.az | 3

Спикер Милли Меджлиса Огтай Асадов встретился с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным.

Как сообщили АПА в пресс-службе Милли Меджлиса, встреча состоялась в рамках весенней сессии МПА СНГ в Санкт-Петербурге.

На встрече было отмечено развитие связей между парламентом Азербайджана и Государственной думой России, основанных на стратегическом партнерстве. Кроме того, был проведен обмен мнениями по ряду вопросов сотрудничества.

Стороны также обсудили предстоящий в сентябре текущего года визит В.Володина в Азербайджан.