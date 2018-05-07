Пашинян оценил вероятность своего избрания на пост премьера Армении

2018-05-07 22:42 | www.apa.az | 6

Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян заявил, что вероятность его избрания на пост премьера страны составляет 95%.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил на митинге в Ереване.

"Я получил официальное заверения, что за кандидата от народа проголосуют депутаты от фракций "Дашнакцутюн", "Елк" (Исход), "Блок Царукян" и ряд парламентариев правящей Республиканской партии Армении. Это означает, что можно говорить об избрании с вероятностью в 95%", — заявил Пашинян.

Восьмого мая парламент Армении вновь попытается избрать премьера. Единственный кандидат — Пашинян.