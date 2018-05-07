Трамп в ближайшее время объявит о своем решении по иранской ядерной сделке

2018-05-07 23:23 | www.apa.az | 5

Трамп объявит решение о возможном выходе США из сделки с Ираном 8 мая.

Как сообщает АПА, соответствующую запись американский лидер оставил в понедельник в Twitter.

"Я объявлю о своем решении по сделке с Ираном завтра в Белом доме в 14:00", написал он.

В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими СВПД предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы. В январе 2016 года было объявлено о начале реализации сделки, а Вашингтон отменил рестрикции.