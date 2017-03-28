Огтай Асадов встретился с председателем ПАСЕ

2017-03-28 17:41 | www.apa.az | 3

Председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов встретился с председателем ПАСЕ Педро Аграмунтом.

Как сообщает российское бюро АПА, встреча состоялась в рамках весенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге.

На встрече были обсуждены перспективы развития отношений между парламентом Азербайджана и ПАСЕ.

О.Асадов напомнил о его визите в Азербайджан в качестве председателя ПАСЕ. Он отметил, что П.Аграмунт знает о главной проблеме нашей страны – нагорно-карабахском конфликте.

На встрече было отмечено, что укрепляются позиции Азербайджана в ПАСЕ, связи со структурой расширяются. Стороны подчеркнули важность обсуждения вопросов, вызывающих взаимный интерес.