Огтай Асадов встретился с председателем ПАСЕ
2017-03-28 17:41 | www.apa.az | 3
Председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов встретился с председателем ПАСЕ Педро Аграмунтом.
Как сообщает российское бюро АПА, встреча состоялась в рамках весенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге.
На встрече были обсуждены перспективы развития отношений между парламентом Азербайджана и ПАСЕ.
О.Асадов напомнил о его визите в Азербайджан в качестве председателя ПАСЕ. Он отметил, что П.Аграмунт знает о главной проблеме нашей страны – нагорно-карабахском конфликте.
На встрече было отмечено, что укрепляются позиции Азербайджана в ПАСЕ, связи со структурой расширяются. Стороны подчеркнули важность обсуждения вопросов, вызывающих взаимный интерес.