США расширили санкции против Венесуэлы

2018-05-08 02:08 | www.apa.az | 6

США расширили санкции против Венесуэлы, добавив в санкционный список трех лиц и 20 компаний за причастность к наркотрафику.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении минфина США.

Три человека, в отношении которых введены санкции, причастны к международному наркотрафику, а все компании в списке принадлежат им или находятся по их контролем. Один из внесенных в список — Педро Луис Мартин Оливарес, по данным американского минфина, ранее возглавлял финансовую разведку в Национальном управлении разведки Венесуэлы.