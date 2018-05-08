В Германии при столкновении поездов пострадали не менее 14 человек - ОБНОВЛЕНО

2018-05-08 02:52 | www.apa.az | 7
По меньшей мере, 14 человек пострадали после того, как возле вокзала в немецком городе Айхах столкнулись товарный и пассажирский поезда.
Как передает АПА, об этом сообщает Focus Online со ссылкой на представителя полиции.
Как уточняется, врачи оценивают состояние троих пострадавших как тяжёлое.
В настоящее время выясняется причина произошедшего.
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Товарный и пассажирский поезда столкнулись около вокзала в немецком городе Айхах (федеральная земля Бавария).
Как сообщает АПА со ссылкой на ТАСС, погибли, как минимум два человека, несколько получили травмы.
Другие подробности пока не приводятся.