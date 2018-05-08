В Германии при столкновении поездов пострадали не менее 14 человек - ОБНОВЛЕНО

2018-05-08 02:52 | www.apa.az | 7

По меньшей мере, 14 человек пострадали после того, как возле вокзала в немецком городе Айхах столкнулись товарный и пассажирский поезда.

Как передает АПА, об этом сообщает Focus Online со ссылкой на представителя полиции.

Как уточняется, врачи оценивают состояние троих пострадавших как тяжёлое.

В настоящее время выясняется причина произошедшего.

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Товарный и пассажирский поезда столкнулись около вокзала в немецком городе Айхах (федеральная земля Бавария).

Как сообщает АПА со ссылкой на ТАСС, погибли, как минимум два человека, несколько получили травмы.

Другие подробности пока не приводятся.