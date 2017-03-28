Роухани: Сотрудничество России и Ирана не направлено против третьих стран

2017-03-28 17:34 | www.oxu.az | 3

Президент России Владимир Путин считает Иран добрым соседом и надежным партнером, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«Россию и Иран связывают многие годы, если не сказать столетия, сотрудничества, мы уже более 500 лет поддерживаем дипломатические отношения», - заявил глава российского государства на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани.

По оценке Путина, Москва и Тегеран «работают весьма эффективно практически по всем направлениям».

Президент Ирана Хасан Роухани в свою очередь заявил, что сотрудничество России и Ирана не направлено против третьих стран, а нацелено на укрепление стабильности в регионе.

Н.О.