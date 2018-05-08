В Руанде число жертв оползней увеличилось до 18

2018-05-08 05:46 | www.apa.az | 6

Не менее 18 человек погибли в результате оползней, вызванных сильными дождями на территории Западной провинции Руанды в воскресенье.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось о 10 погибших.

По словам местных чиновников, количество жертв может вырасти, так как некоторые местные жители объявлены пропавшими. На данный момент еще семь человек находятся в местной больнице.

По данным министерства по ликвидации последствий стихийных бедствий и делам беженцев, с начала года, по крайней мере, 183 человека погибли и 215 получили ранения в Руанде из-за природных катаклизмов, спровоцированных сильными дождями.