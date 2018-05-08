В России при столкновении микроавтобуса с экскаватором погибли 4 человека, 5 ранены

2018-05-08 06:01 | www.apa.az | 8

Четыре человека погибли, пятеро пострадали при столкновении микроавтобуса с экскаватором в Красноярском крае.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, авария произошла утром на 652-м километре трассы Р-257 "Енисей" в районе поселка Арадан.

"По предварительным данным, водитель микроавтобуса справившись с управлением, столкнулся с экскаватором, который там вел ремонтно-строительные работы. В результате водитель микроавтобуса и три пассажира погибли, еще пять доставлены в различные медучреждения. Всего в автобусе находилось девять человек.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.