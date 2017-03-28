В Азербайджане могут повысить штрафы за незаконную миграцию
2017-03-28 17:40 | www.oxu.az | 3
В Азербайджане предлагается ввести штраф для организаторов незаконной миграции в размере 8 тыс. манатов.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в связи с этим планируется внести изменения в Уголовный кодекс.
Согласно проекту изменений, за организацию незаконного приезда иностранцев и лиц без гражданства на территорию Азербайджана, незаконного пребывания их на территории Азербайджана, незаконного транзита через территорию Азербайджана или незаконного выезда какого-либо лица из Азербайджана полагается штраф в размере от 4 до 8 тыс. манатов.
Согласно действующему законодательству, данная сумма составляет от 2 до 5 тыс. манатов.
Проект изменений будет вынесен на обсуждение в Милли Меджлисе.