В Азербайджане могут повысить штрафы за незаконную миграцию

2017-03-28 17:40 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане предлагается ввести штраф для организаторов незаконной миграции в размере 8 тыс. манатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в связи с этим планируется внести изменения в Уголовный кодекс.

Согласно проекту изменений, за организацию незаконного приезда иностранцев и лиц без гражданства на территорию Азербайджана, незаконного пребывания их на территории Азербайджана, незаконного транзита через территорию Азербайджана или незаконного выезда какого-либо лица из Азербайджана полагается штраф в размере от 4 до 8 тыс. манатов.

Согласно действующему законодательству, данная сумма составляет от 2 до 5 тыс. манатов.

Проект изменений будет вынесен на обсуждение в Милли Меджлисе.

У.А.

