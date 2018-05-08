Представитель МИД Азербайджана: «Позиция Армении препятствует политическому урегулированию нагорно-карабахского конфликта»

2018-05-08 10:15 | www.apa.az | 7

«Такие конфликты, как нагорно-карабахский, приводят к дестабилизации ситуации и нарушению безопасности в регионе. Эти конфликты происходят за пределами Европейского Союза».

Как сообщает АПА, об этом на второй сессии в рамках 15-ой конференции Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз-Азербайджан в Баку сказал сотрудник Министерства иностранных дел, посол Камиль Хасыев, выступая с докладом на тему переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

К.Хасыев отметил, что в 4 резолюциях Совбеза ООН осуждается оккупация азербайджанских земель, выражается поддержка территориальной целостности нашей страны: «Генассамблея ООН приняла по этому вопросу 3 документа. Кроме того, той же позиции придерживаются НАТО, Организация исламского сотрудничества, Европарламент, ПАСЕ, ГУАМ. Несмотря на заключение международного сообщества, Армения не освободила оккупированные ею территории Азербайджана, эта страна сохраняет военную силу на азербайджанских землях, не позволяет изгнанным с этих территорий сотням тысяч азербайджанцев вернуться на родные земли. Позиция Армении препятствует политическому урегулированию нагорно-карабахского конфликта».

К.Хасыев подчеркнул, что расположенные вдоль линии фронта населенные пункты подвергаются обстрелу: «В апреле 2016 года в качестве мишени были выбраны азербайджанские дети, они потеряли свои жизни».