Министр: «Заработные платы полицейских в Азербайджане за последние 15 лет выросли в 16 раз»

2018-05-08 10:26 | www.apa.az | 7

«Мир переживает тяжелый период. Последние двадцать лет десятки стран вовлечены в гражданские войны, потеряли государственность, независимость, миллионы людей стали беженцами. На территории, куда входит регион, тоже происходят террор, политический хаос, многочисленные войны. Эти бедствия доходят до азербайджанской границы, и известные силы, желающие ввергнуть нашу страну в хаос, действуют безостановочно. Однако благодаря правильной политике и мудрости Ильхама Алиева Азербайджан успешно защищен от этих проблем, общественная стабильность, криминогенная обстановка находятся под строгим контролем».

Как сообщает АПА, об этом в интервью газете «Азербайджан» сказал министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов.

«Сильная поддержка президента Ильхама Алиева органам внутренних дел стимулирует нас в нашей служебной деятельности . За последние годы построены и реконструированы сотни объектов, в открытии которых лично принимал участие господин президент, закуплены сотни единиц транспортных средств и специальной техники. Обновлены все административно-служебные предприятия, начиная от полицейских участков, заканчивая главными управлениями, улучшена материально-техническая база, снабжение информационными технологиями. За этот период подписаны 14 распоряжений в связи с повышением заработных плат за звания и должности, и в результате этого заработные платы в среднем повышены в 16 раз.

Глава государства высоко ценит напряженный труд и отвагу личного состава. За последние 15 лет 626 сотрудников удостоены государственных премий, 44 должностных лица получили высшие почетные звания.

Существующая общественно-политическая стабильность в нашей стране является результатом деятельности президента Ильхама Алиева, и является основным фактором развития и независимого курса Азербайджана», - отметил министр.