Представитель МИД: «ЕС должен предотвратить деятельность юридических и физических лиц на оккупированных азербайджанских землях»

2018-05-08 10:26 | www.apa.az | 7

Как сообщает АПА, об этом на второй сессии в рамках 15-ой конференции Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз-Азербайджан в Баку сказал сотрудник Министерства иностранных дел, посол Камиль Хасыев, выступая с докладом на тему переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

К.Хасыев довел до сведения присутствующих, что компании стран ЕС осуществляют незаконную деятельность на оккупированных территориях: «Азербайджан ожидает, что нормы, применяемые Европейским Союзом в связи с другими оккупированными территориями, также будут применены и в связи с оккупированными территориями Азербайджана. Европейский союз может препятствовать транспортировке товаров и оказанию услуг на оккупированных территориях. ЕС должен предотвратить деятельность юридических и физических лиц на оккупированных азербайджанских землях. Это также нашло отражение в письме министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова, направленному комиссару ЕС Федерике Могерини. Евросоюз должен поддерживать размещение сирийских армян не на оккупированных территориях Азербайджана, а в Армении».

Представитель МИД добавил, что согласно решению Европейского суда «Чырагов и другие против Армении», в течение 3 месяцев Армения должна была выплатить компенсацию этим лицам: «Однако эта компенсация не была выплачена. ЕС может оказать содействие в этом вопросе».