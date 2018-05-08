МИД: «Ждем от Евросоюза однозначной позиции по поводу территориальной целостности Азербайджана»

2018-05-08 10:34 | www.apa.az | 7

«Азербайджан ждет от Евросоюза однозначной позиции по поводу с территориальной целостности Азербайджана».

Как сообщает АПА, об этом на второй сессии в рамках 15-ой конференции Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз-Азербайджан в Баку сказал сотрудник Министерства иностранных дел, посол Камиль Хасыев, выступая с докладом на тему переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

К.Хасыев отметил, что в подписанных между ЕС и Арменией соглашениях нет однозначной позиции по вопросу территориальной целостности Азербайджана: «Верим, что такого рода явления не бросят тень на отношения между ЕС и Азербайджаном, в подписанном между ЕС и Азербайджаном соглашении территориальная целостность будет поддержана».