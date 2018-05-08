Kapital Bank представил проект «Мобильная электронная подпись» ®

2018-05-08 10:38 | www.apa.az | 7

Kapital Bank впервые в Азербайджане представил проект «Мобильная электронная подпись». 7 мая 2018 года состоялась презентация проекта «Мобильная электронная подпись» между Kapital Bank и Министерством Транспорта, Связи и Высоких Технологий, а также с Информационно Вычислительным Центром. Этот проект, наряду с удобной системой проведения банковских операций, позволит быстро, безопасно в электронной форме подписывать документы.

На мероприятии присутствовали заместитель председателя правления, директор по информационным технологиям Kapital Bank Нахид Зейналов и директор департамента банковских продуктов Игбал Рустамов, также директор отдела по маркетингу информационного-вычислительного центра Джейхун Мамедов, заместитель директора Национального центра сертификационных услуг Хабиб Аббасов и другие лица.

«В конце прошлого года Наблюдательным советом Kapital Bank была утверждена стратегия на 2018-2020 годы, где развитие цифрового банкинга указано в качестве приоритетного направления. В связи с этим мы в начале текущего года запустили обновленную версию нашего мобильного приложения. До конца текущего года предусматривается предоставление нашим клиентам цифрового филиала, действующего по новой концепции. Работы в этом направлении уже начаты», - отметил Нахид Зейналов.

Следует отметить, в рамках этого проекта клиенты Kapital Bank смогут получить сертификаты «Мобильная электронная подпись». Уполномоченный сотрудник Kapital Bank обеспечит клиента электронной подписью в течении 5 минут. Проект будет играть важную роль и в развитии мобильного банкинга.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7-ми отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.